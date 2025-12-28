Ракета «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с площадки 1С космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе .

На борту ракеты находятся два космических аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т», а также несколько десятков российских и зарубежных малых спутников различного назначения.

Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и выводит космические аппараты на заданные орбиты. Согласно плану, отделение спутников «Аист-2Т» должно произойти примерно через час после старта.

Ранее в компании Главкосмос сообщали, что помимо двух «Аистов» в космос отправятся 50 малых аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки. В их числе — устройства как отечественного, так и зарубежного производства.

По информации агентства ISNA, в рамках этой миссии на орбиту планируется также вывести три иранских спутника — «Зафар-2», «Пая» и обновленную версию «Каусар». Они должны выйти на низкую околоземную орбиту на высоту около 500 километров.

В «Роскосмосе» уточнили, что аппараты «Аист-2Т» № 1 и № 2 будут работать в паре, что повысит точность получаемых данных. Их основная задача — стереометрическая съемка поверхности Земли для создание детализированных 3D-карт. Кроме того, данные со спутников смогут использоваться для мониторинга чрезвычайных ситуаций и природных изменений.