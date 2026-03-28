На космодроме Восточный появится третий стартовый стол для легких ракет

На космодроме Восточный в 2026 году появится стартовый стол для ракет легкого класса. Он станет третьим по счету, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов в эфире Первого канала .

Сейчас на космодроме есть два стартовых комплекса: для тяжелой «Ангары-А5» и для «Союза-2». Первый запуск с Восточного состоялся в апреле 2016 года — тогда на орбиту вывели спутники «Ломоносов» и «Аист-2Д». «Ангара» впервые стартовала с этой площадки в апреле 2024 года.

В конце декабря с космодрома Восточный успешно стартовала ракета «Союз-2.1б». На ее борту находились два космических аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т» и несколько десятков различных малых спутников.