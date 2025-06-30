Третье за день сообщение прозвучало в эфире «Радиостанции Судного дня». Об этом сообщил отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Включение зафиксировали в 16:70 по московскому времени. Диктор произнес только одно слово «буер» и набор цифр.
Сегодня жужжание на волне «Судного дня» прерывалось три раза. В эфире прозвучали сообщения «зеосеул» и «трунонорд».
В начале прошлой недели радиостанция также выдала несколько слов «ибобаз» и «арапоблиц». Это произошло на фоне второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.
Роскомнадзор прокомментировал RT работу «Радиостанции Судного дня». В ведомстве отметили, что информация о пользователе, периодически выходящем в эфир на этой частоте, не является общедоступной.
В России предложили снизить брачный возраст до 16 лет
Студентка из Подмосковья выиграла серебро на чемпионате России по вольной борьбе
Жители Мытищ могут принять участие в буккроссинге
ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по центру Донецка. Есть погибшие
Дипфейки. Как распознать обман и не стать жертвой мошенников
«Радиостанция Судного дня» выдала третье за день послание
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте