«Радиостанция Судного дня» выдала третье за день послание

Третье за день сообщение прозвучало в эфире «Радиостанции Судного дня». Об этом сообщил отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Включение зафиксировали в 16:70 по московскому времени. Диктор произнес только одно слово «буер» и набор цифр.

Сегодня жужжание на волне «Судного дня» прерывалось три раза. В эфире прозвучали сообщения «зеосеул» и «трунонорд».

В начале прошлой недели радиостанция также выдала несколько слов «ибобаз» и «арапоблиц». Это произошло на фоне второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

Роскомнадзор прокомментировал RT работу «Радиостанции Судного дня». В ведомстве отметили, что информация о пользователе, периодически выходящем в эфир на этой частоте, не является общедоступной.