«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир новое сообщение

«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 10:37 по московскому времени в эфире прозвучало слово «нутошато».

Это уже третье сообщение с начала года. В новогоднюю ночь прозвучало слово «глотанье», а 5 января в 15:25 — «вкрапленье».

В конце прошлого года «жужжалка» обратила на себя внимание слушателей, запустив в эфир фрагмент из «Лебединого озера» и другие музыкальные произведения. На следующий день на частоте снова зазвучала музыка. Пользователи в шутку предположили, что люди, ведущие трансляцию, устроили корпоратив и не отдают пульт.