«Радио Судного дня» вышло в эфир с новой шифровкой

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» и «Жужжалка», передала в эфир новое сообщение. Об этом написали авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи» , фиксирующие трансляции станции.

Сообщение прозвучало в 18:23 по московскому времени. Помимо объемной буквенно-цифровой последовательности, в нем прозвучали два загадочных слова: «сказопат» и «снопотюль».

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц в коротковолновом диапазоне. Официально о назначении этой радиостанции не говорят, однако ее эфир вызывает живой интерес у интернет-пользователей.

Ранее, 21 мая, станция проявила небывалую активность. На ее волне прозвучали сразу семь сообщений подряд. Многие слушатели связали это с совместными учениями ядерных сил России и Белоруссии.