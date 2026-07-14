Работу Международной космической станции продлили до 2030 года

Роскосмос и НАСА договорились продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Баканов, чьи слова привел ТАСС .

«Договорились о трех основных вещах. Первое – продление совместной работы МКС до 2030 года», – сказал Баканов на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к Международной космической станции.

Во вторник, 14 июля, в 17:48 по московскому времени с космодрома стартовал носитель «Союз-2.1а», отправивший к Международной космической станции пилотируемый корабль «Союз МС-29». Стыковка с орбитальным комплексом состоялась в этот же день в 20:52.

К экипажу МКС присоединились космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Их экспедиция рассчитана на 261 сутки.

В течение этого периода российские участники миссии выполнят программу из 38 научных экспериментов. В план экспедиции также включены два выхода за пределы станции.