Путину в Тольятти показали модифицированный коптер для сельского хозяйства

Во время визита в Тольятти президент России Владимир Путин посетил научно-производственный центр «Самара» и осмотрел модификацию дрона С-80. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства побывал на инфраструктурной площадке для резидентов-инноваторов. Гендиректор компании «Транспорт будущего» — соучредителя «Самары» — Юрий Козаренко рассказал Путину об этапах разработки, сборки и испытаний БПЛА.

Президент осмотрел первый массовый дрон, который в сентябре 2024 года получил сертификат беспилотных авиационных систем. Модификация коптера С-80 с вертикальным взлетом и посадкой предназначена для использования в сельском хозяйстве и логистике благодаря возможности доставлять грузы весом до 20 килограммов.

Во время поездки в Самарскую область Путин посетил также завод «АвтоВАЗ». Он пообщался с сотрудниками, поручил обеспечить участников СВО работой и пересадить чиновников на отечественные машины.