Путин заявил о влиянии людей с базами ИИ на мировоззрение

Путин: люди с базами данных ИИ могут формировать мировоззрение

Люди, обладающие базами данных, на основе которых работает искусственный интеллект, могут формировать мировоззрение. Об этом предупредил президент России Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Это ИИ основано на обработке крупных баз данных. Те люди, которые обладают этими технологиями, <…> могут формировать мировоззрение», — сказал он.

Глава государства назвал искусственный интеллект одним из самых перспективных направлений сотрудничества России и Индии. По его словам, страны разработали амбициозный план, ориентированный на высокие технологии.

Ранее Путин поручил специалистам совершенствовать технологические решения и разрабатывать собственные продукты в области искусственного интеллекта. Президент выразил уверенность, что именно применение ИИ предоставит преимущество при повышении эффективности труда в России.