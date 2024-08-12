Путин выразил надежду на заключение выгодных контрактов на форуме «Армия»

Россия ценит интерес зарубежных партнеров к продукции оборонно-промышленного комплекса и готова развивать систему единой и неделимой безопасности вместе с ними. Об этом сообщил президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Армия-2024». Полный текст опубликовала пресс-служба Кремля.

«Не сомневаюсь, что по итогам форума будут упрочены и установлены новые перспективные связи, заключены обоюдовыгодные контракты между министерством обороны и предприятиями оборонно-промышленного комплекса России», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что на форуме заявлено участие свыше 120 компаний из разных стран мира и десятков иностранных делегаций. Кроме того, российские производители представят более 240 позиций только экспортных образцов вооружения и техники.

Форум проходит с 12 по 14 августа на территории парка «Патриот».