Путин в Самаре провел совещание по двигателестроению

«Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета», — сказал он.

Путин подчеркнул, что эта отрасль имеет ключевое значение как для гражданской, так и для оборонной сферы. По словам главы государства, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и производству авиационных и ракетных двигателей. За последние годы в отрасли завершено импортозамещение на вертолетах «Ансат» и самолетах «Суперджет», созданы двигатели для ТЭК в условиях санкций, а поставки авиадвигателей выросли более чем на 50%.

Путин заявил, что России необходимо не только обеспечивать собственные потребности в двигателях, но и выходить с ними на мировые рынки. Для этого важно развивать отечественную школу конструкторов, привлекать молодых инженеров и обновлять производственные мощности.

Особое внимание он уделил проекту нового турбореактивного двигателя ПД-26. По словам президента, его разработку нужно оперативно завершить и начать серийное производство, что откроет перспективы для создания широкофюзеляжного лайнера нового поколения. Кроме того, Путин поручил наращивать выпуск газовой турбины ГТД-110М.

Президент прибыл в Самару вечером 5 августа. Кроме совещания в «ОДК-Кузнецов» он встретится с губернатором Вячеславом Федорищевым.