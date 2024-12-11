Путин призвал сделать Россию мировым лидером по применению ИИ

Путин: РФ должна стать мировым лидером по использованию ИИ во всех сферах

Россия должна в будущем стать ведущей страной по масштабу применения искусственного интеллекта во всех сферах жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства принял участие в пленарном заседании в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он рассказал, что Россия в последнее время стала важнейшей площадкой для обсуждения передовых технологий.

«Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что обработка данных ИИ к прямой линии поможет ответить на запросы граждан. Передовые технологии облегчат не только работу руководства страны, но и обычных россиян, добавил Путин.