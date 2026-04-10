Путин собрал совещание по вопросам развития технологий и ИИ

Президент России Владимир Путин собрал совещание по развитию технологий и искусственного интеллекта. Об этом сообщили в мессенджере MAX «Кремль. Новости» .

«Искусственный интеллект — наряду с цифровыми платформами и автономными системами — формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности. Да и вообще — всей жизни страны», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что от способности России соответствовать темпам глобальных изменений зависит ее суверенитет. При этом речь идет не только о недалеком будущем, но и о самом существовании российского государства.

Ранее в Москве прошла конференция Data Fusion 2026, посвященная экономике данных и технологиям искусственного интеллекта.