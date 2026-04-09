В Москве прошла конференция по экономике данных и ИИ

С 8 по 9 апреля в Москве состоялась международная конференция Data Fusion 2026, посвященная экономике данных и технологиям искусственного интеллекта. Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и экспертов в данной области, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках конференции прошла сессия «Массовое внедрение ИИ в России: мечты или близкая реальность?», где начальник службы оптимизации процессов обратной связи ИТ-компании «МАКСИМУМ» Роман Козлов поделился опытом внедрения ИИ-технологий в Московской области. Он рассказал о ключевых эффектах цифровой трансформации в различных сферах: управление городской средой, транспорт, ЖКХ и государственные услуги.

Особое внимание уделили порталу «Цифровой регион». Это платформа для распространения цифровых решений и масштабирования успешных практик в другие регионы, а также для взаимодействия государства и ИТ-бизнеса.

Участники сессии обсудили барьеры на пути внедрения ИИ и приоритетные направления использования технологий.

На портале «Цифровой регион» можно ознакомиться с более чем 60 ИИ-проектами, реализуемыми в Московской области по 8 ключевым направлениям. [Подробнее](https://digital.mosreg.ru/).