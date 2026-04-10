Путин раскрыл значение языковых моделей ИИ для безопасности России

Президент России Владимир Путин заявил, что российские технологии искусственного интеллекта смогут гарантировать безопасность и обороноспособность только при наличии отечественных языковых моделей. Фрагмент выступления опубликовали в мессенджере MAX «Кремль. Новости» .

Глава государства отметил, что Россия сможет уверенно двигаться вперед только при наличии собственных языковых моделей ИИ. По этой причине так важно оставаться на переднем крае научной и инженерной мысли. Он добавил, что Россия входит в число немногих государств, обладающих в сфере ИИ уникальными компетенциями.

«Языковые модели — это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. <…> Поэтому считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта», — подчеркнул Путин.

Глава государств добавил, что полный цикл российских фундаментальных моделей ИИ должен осуществляться только компаниями РФ. Именно российские инженеры должны будут управлять всеми параметрами таких сложных систем. Это позволит достичь стране максимального уровня суверенности.

Ранее Путин заявил, что развитее ИИ напрямую связано с суверенитетом России, ее безопасностью и даже самим существованием российского государства.