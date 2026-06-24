Президент России Владимир Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, SSJ-100 и Ил-114. Об этом сообщил ТАСС .

Выступая на совещании по вопросам развития авиации, президент отметил, что Россия была вынуждена полностью импортозаместить всю авиационную технику и смогла это сделать. При этом по многим позициям отечественные образцы превосходят западные аналоги. Создан хороший задел для конкуренции с зарубежными изделиями.

Путин подчеркнул, что Россия предпримет все возможное, чтобы перевозчики смогли перейти на самолеты, произведенные внутри страны.

По словам главы государства, многие решения создают коллективы молодых инженеров со средним возрастом 32-35 лет.

В конце апреля первый рейс самолета SSJ-100 отправился из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Минск. На борту было почти 100 пассажиров — все билеты на премьерный полет распродали заранее.