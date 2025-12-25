Путин призвал быть готовыми к системным изменениям, которые несет ИИ

Российские власти должны заранее готовиться к масштабным изменениям, которые принесет развитие искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«Послушайте, все изменится. Мы должны быть к этому обязательно готовы. Обязательно. Сейчас, решая текущие и среднесрочные задачи кадровой политики, мы должны думать и быть готовыми к тем системным изменениям, которые несет искусственный интеллект вместе с собой», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект становится по-настоящему прорывной и всеохватывающей технологией, которая стремительно проникает во все сферы жизни. По его словам, ИИ уже автоматизирует решение огромного числа задач, а темпы его распространения растут с каждым годом, затрагивая практически каждого человека.

Путин отметил, что внедрение таких технологий неизбежно меняет образ жизни людей, значимость профессий и сам рынок труда. В этой связи, подчеркнул он, государство должно быть готово не только к текущим, но и к долгосрочным кадровым вызовам.

Президент обратил внимание, что технологические сдвиги всегда приводили к появлению новых профессий и исчезновению старых, однако нынешние изменения носят более глубокий характер. По его словам, в условиях развития искусственного интеллекта будут кардинально трансформироваться сами принципы подготовки специалистов и построения их карьерного пути.

Также Путин заявил, что на российском рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы.