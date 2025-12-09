Путин предостерег от бездумного использования ИИ

Бездумное использование нейросетей может привести к утрате идентичности. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент Владимир Путин.

«Нам ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку и все», — добавил он.

Несмотря на риски, России необходимо продолжать использовать возможности ИИ, отметил глава государства. Он уточнил, что молодые люди должны быть в состоянии без применения нейросетей решать элементарные задачи по математике, физике, химии и знать историю.

Ранее Путин вручил в Кремле медали «Золотая Звезда» в День Героев Отечества. Он назвал Россию большой семьей и объяснил, что именно в семье человек «становится и физически, и морально». Также президент обратил внимание, что государство уделяет большое внимание семейной политике.