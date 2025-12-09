Путин сравнил Россию с огромной и сплоченной семьей

Россия — это огромная и сплоченная семья. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в Кремле на вручении медалей «Золотая Звезда» в День Героев Отечества.

«В семье все куется, в семье на ноги становится человек и физически, и морально, все закладывается в семье», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что именно поэтому вся политика государства строится именно вокруг семьи.

Во время церемонии Путин вручил медали 13 Героям России. Еще за одного, сержанта Никиты Афанасьева, удостоенного награды посмертно, ее приняли мать и вдова. Среди награжденных — 11 военнослужащих, участников специальной военной операции, и три летчика-испытателя.