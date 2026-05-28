Путин назвал конкурентные преимущества России в области внедрения ИИ

У России есть преимущества в борьбе за лидерство в области технологий искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Об этом сообщил ТАСС .

Российский лидер отметил, что за лидерство в этой области соперничают государства и транснациональные корпорации, и России есть три серьезных конкурентных преимущества.

«Во-первых, мы прекрасно себя отдаем отчет в том, насколько важны эти знания и способности, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов. Во-вторых, мы понимаем возможности и риски внедрения соответствующих технологий», — объяснил президент.

Третьим преимуществом, по его словам, является готовность российской науки к решению задач внедрения ИИ, а также наличие необходимых кадров.

Ранее Путин заявил, что нейросети уже заменяют сотрудников низших ступеней, а их дальнейшее освоение приведет к исчезновению некоторых профессий.