Новый способ получения водорода испытали в Дубне

Компания «Грасис» успешно испытала мембранный элемент для извлечения водорода. Тестирования провели на базе дочернего предприятия «Грасис-Тех» — резидента ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «Грасис» разрабатывает системы разделения и переработки газов на основе уникальных мембран. Испытания подтвердили возможность применения их технологии для концентрирования водорода из газа с высоким содержанием аммиака. Сейчас продолжаются ресурсные тесты.

Подмосковное предприятие поставляет оборудование для нефтегазовой, химической и машиностроительной отраслей. Недавно «Грасис» отгрузила 147 тонн адсорбента для производства водорода с чистотой 99,7% на крупное российское производство. Срок службы таких адсорбентов — не менее десяти лет.

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