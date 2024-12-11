Путин попросил нейросеть найти утку по-пекински

Путин попросил ИИ найти утку по-пекински в меню на китайском языке

Президент России Владимир Путин во время посещения выставки технологий ИИ попросил нейросеть найти утку по-пекински в меню на китайском языке. Глава государства осмотрел экспозицию в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Российскому лидеру показали примеры деятельности ИИ «Сбера» GigaChat. Путину рассказали, что при работе с китайскими партнерами порой возникают проблемы, в том числе с переводом меню в ресторанах.

«У нас есть меню полностью на китайском языке, можем GigaChat попросить нам с ним разобраться», — заявила руководитель направления группы обеспечения деятельности и эффективности блока «Технологическое развитие» ПАО «Сбербанк» Диана Злобина.

Президент обратился к нейросети и попросил найти утку по-пекински. ИИ успешно перевел китайское меню на русский язык.

Путин пообещал помочь другим странам в сфере искусственного интеллекта. В свою очередь Россия собирается использовать достижения своих партнеров.