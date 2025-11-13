В России создадут новые аэрозольные средства маскировки для военных

Новые аэрозольные средства маскировки для российских бойцов разрабатывают войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) совместно с оборонной промышленностью. Об этом заявил начальник войск генерал-лейтенант Алексей Ртищев в интервью газете «Красная звезда» .

Анализ опыта специальной военной операции показал необходимость снижения заметности войск в различных диапазонах излучения. В ответ на это научные организации и промышленность начали создание новых составов для аэрозольных завес.

«Проводится разработка новых составов для постановки аэрозольных завес, эффективных не только в видимом, но и в других диапазонах спектра электромагнитного излучения», — пояснил Ртищев.

Для войск РХБЗ также создают наземные робототехнические комплексы, которые способны ставить аэрозольные завесы и вести разведку. Многие разработки уже успешно прошли испытания в зоне специальной военной операции.

«Применение средств аэрозольной маскировки с помощью БПЛА и наземных робототехнических комплексов является перспективным направлением, позволяющим повысить объем и эффективность выполнения задачи по снижению заметности войск и объектов», — отметил начальник войск.

Российские бойцы и сами не отстают от ВПК. Они соорудили самодельную реактивную систему залпового огня из грузовика и корабельного орудия.