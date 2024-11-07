Путин рассказал о роли России в современном мире

Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников», — сказал он.

Глава государства отметил, что санкции, введенные Западом против России, не возымели эффекта. Это значит, что расчеты европейских лидеров на сокрушительное поражение страны не оправдались.

Также Путин сообщил, что россиянам выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов. По его словам, в мире наблюдается «столкновение принципов, на которых выстраиваются отношения между странами». Мир меняется кардинально и необратимо.