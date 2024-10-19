Проверьте эту функцию. Эксперт рассказал, как не стать жертвой хакеров

Чтобы не стать жертвой хакеров, которые могут создавать фальшивые точки доступа Wi-Fi в общественных местах и красть личные данные, функцию автоматического подключения к Wi-Fi лучше отключать. Об этом РИА «Новости» рассказал технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин.

«Злоумышленник создает в общественном месте свою Wi-Fi-точку, но называет ее так же или именем, похожим на название заведения, где находится. Параллельно к Wi-Fi-роутеру заведения применяется атака, которая отключает от него пользователей», — объяснил эксперт.

После этого хакер получает доступ к интернет-трафику пользователей, поскольку те подключаются к поддельной версии сайта.

В такой ситуации наибольшую опасность представляют настройки смартфона, которые позволяют автоматически подключаться к известным Wi-Fi-сетям. Иногда, подключаясь к поддельной Wi-Fi-точке, пользователь видит страницу авторизации, которая предлагает войти в сеть через социальные сети или электронную почту. Введя данные для входа в свой аккаунт, человек тем самым передает их злоумышленнику.

Эксперт по архитектуре сети радиодоступа Оскар Исмагилов ранее тоже предупреждал россиян об опасности включенного на улице Wi-Fi. Телефон ищет доступные сети для подключения, а если смартфон ранее подключался к общественному Wi-Fi, то логин и пароль не потребуются. Эксперт советовал выключать и Bluetooth, и VPN, когда они не требуются.

Часто хакеры получают доступ к телефонам и через SMS-сообщения, рассказывал эксперт по цифровой безопасности Андрей Чечулин. Например, пользователь открывает сообщение и тем самым запускает загрузку вредоносного ПО.