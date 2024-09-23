Эксперт по цифровой безопасности Чечулин рассказал, что встроенная защита смартфонов хорошо защищает от взлома

Случаи, чтобы гаджеты полностью удаленно взламывали посредством Сети очень редки, потому что неплохо работает встроенная защита. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал эксперт по цифровой безопасности Андрей Чечулин.

Он отметил, что массовых атак на мобильные устройства пока не наблюдается. Чаще всего хакеры получают доступ к телефонам через SMS-сообщения. Пользователь открывает такое сообщение, и тем самым запускает загрузку вредоносного ПО. Иногда злоумышленники могут предложить выполнить определенное действие, и многие люди, не читая информации, просто нажимают «да».

Также существует тип вирусов, известных как «сетевые черви». Эти вредоносные программы способны распространяться самостоятельно и постоянно сканируют интернет-пространство в поисках уязвимых устройств. Как только они находят такую цель, пытаются ее заразить без участия пользователя. На данный момент черви не представляют серьезной угрозы для мобильников, хотя они уже вызвали волну заражений среди персональных компьютеров.