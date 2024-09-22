Россиян предупредили об опасности включенного на улице Wi-Fi

Эксперт Исмагилов: включенный на улице Wi-Fi может привести к финансовым потерям

Постоянно включенный Wi-Fi на смартфоне может привести к финансовым потерям. Как обезопасить смартфон от взлома в беседе с «Газетой.ru» рассказал главный эксперт по архитектуре сети радиодоступа «МегаФона» Оскар Исмагилов.

Эксперт напомнил, что включенный Wi-Fi ищет доступные сети для подключения. Если смартфон ранее подключался к общественной сети, то логин и пароль не потребуется.

«Если она не обладает необходимыми уровнями безопасности, <…> вы становитесь легкой целью для киберпреступников <…>. Личные данные, данные банковских карт и доступ к основным сервисам могут попасть к хакерам, что может привести не только к слежке за вашей активностью в сети, но и финансовым потерям», — предупредил Исмаилов.

Эксперт советовал выключать Wi-Fi, а также Bluetooth и VPN, когда они не требуются.

В «Лаборатории Касперского» ранее рассказали об опасности открыток, отправляемых через мессенджеры. Онлайн-открытки могут содержать фишинговые ссылки.