ChatGPT Agent от OpenAI впервые без проблем прошел тест «Я не робот»

ChatGPT Agent 17 продемонстрировал, насколько истончилась грань между человеком и машиной, когда прошел проверку «Я не робот» на защищенном системой Cloudflare Turnstile сайте. На это обратили внимание в сообществе OpenAI пользователей соцсети Reddit .

Автономный цифровой помощник, представленный компанией 17 июля, способен работать в многозадачном режиме. Кроме того, ИИ-агент легко прошел тест Тьюринга.

«Ссылку вставил, теперь нажму галочку „Подтвердите, что вы человек“, чтобы завершить проверку Cloudflare. Этот шаг необходим, чтобы доказать, что я не бот, и продолжить работу», — пишет в таких ситуациях ChatGPT.

Интересно, что программа признала себя ботом, но все-равно прошла проверку как обычный пользователь. И это с учетом того, что система анализировала множество параметров, начиная от числа движения мыши и заканчивая задержкой между кликами и репутацией IP-адреса.

Выяснилось, что прохождение капчи оказалось лишь одним из примеров сложных задач, с которыми смог справиться новый ИИ-агент от Open AI. Некоторые ИИ-модели решали сложные капчи с ребусами и картинками.

Ранее глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что власти смогут получить доступ к переписке пользователя с ChatGPT только по судебному запросу.