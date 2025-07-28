Переписку пользователей с ChatGPT раскроют по судебному запросу

Власти смогут получить доступ к переписке с ChatGPT по судебному запросу. Об этом заявил глава OpenAI Сэм Альтман в интервью подкастеру Тео Вону, сообщил Business Insider .

«Если вы общаетесь с ChatGPT про свои приватные дела, а потом возникнет судебный иск или что-то в этом роде, нас могут обязать это предоставить», — сказал он.

Альтман добавил, что считает это в корне неправильным. По его мнению, тайна переписки с чат-ботом должна блюстись не менее тщательно, чем разговоры с психотерапевтом.

Ранее психиатр Артем Гилев предупредил о риске негативного влияния чат-ботов с ИИ на психику. Он отметил, что современные нейросети настроены на максимальную удовлетворенность пользователей и поэтому создают иллюзию согласия.