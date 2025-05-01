Президент «Ленкома» выступил против использования ИИ в театре

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер против использования искусственного интеллекта в работе над спектаклями. Своим мнением он поделился с ТАСС .

«Вы знаете, для меня слово „искусственный“, как и все словосочетание „искусственный интеллект“, с театром связано быть не может. Категорически. Театр — это чудная драматургия и ежесекундная трансляция отношения актера к тому, что он исполняет. Никакого искусственного интеллекта в театре не может быть», — сказал он.

Варшавер подчеркнул, что актерская игра — это неповторимое авторское творчество. В то же время искусственный интеллект, по его словам, функционирует по заранее определенному алгоритму, следуя заданной модели. Это все, по его мнению, лишено индивидуальности и не имеет отношения к истинной духовности.

Глава «Ленкома» не исключает применение нейросетей в киноиндустрии, где нет необходимости в длительном следовании сценарию и режиссерскому замыслу. Более того, как отметил Варшавер, при создании фильмов можно использовать искусственный интеллект как инструмент для помощи в разработке декораций.

Ранее депутаты предложили дать россиянам возможность выбирать альтернативные способы получения медицинских и образовательных услуг, если они предпочитают не пользоваться искусственным интеллектом. Некоторые люди с опаской воспринимают новые технологии.