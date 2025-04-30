В Думе предложили дать россиянам право получать медпомощь без участия ИИ

«Новые люди» предложили, чтобы при внедрении ИИ в здравоохранение и образование у россиян была возможность выбирать альтернативные способы получения услуг, если они не желают работать с искусственным интеллектом. Такой запрос направили в Правительство лидер партии Алексей Нечаев и депутат Антон Ткачев. Копия документа оказалась в распоряжении 360.ru.

Как отметили депутаты, сегодня искусственный интеллект активно проникает в разные сферы жизни. Несмотря на прогресс, полностью избежать ошибок и недостоверных результатов пока нельзя. Поэтому некоторые люди с опаской воспринимают новые технологии.

«Согласно опросу ВЦИОМ, 38% граждан скорее не доверяют технологиям ИИ, и 52% граждан скорее доверяют. Наиболее распространенные причины недоверия — возможность сбоев и ошибок в работе ИИ, использование ИИ в корыстных целях, сбор ИИ данных, которые затем могут быть похищены», — отметили они.

Непонимание принципов работы искусственного интеллекта вызывает недоверие к современным технологиям. Это может стать серьезным препятствием для их дальнейшего развития.

В Государственной Думе разрабатывают законодательство, регулирующее развитие технологий искусственного интеллекта.

«В связи с этим прошу при реализации действующего законодательства и подготовке соответствующих нормативных правовых актов предусмотреть для каждого гражданина возможность альтернативного получения услуг, исключающего применение технологий искусственного интеллекта в сферах медицины и образования», — указано в обращении.

Люди должны иметь возможность выбирать, использовать ли им искусственный интеллект или довериться человеческому опыту, подчеркнули депутаты. Этот выбор особенно актуален в вопросах, связанных со здоровьем и образованием, которые напрямую влияют на основные права граждан.

Ранее роль нейросетей в организации выборов обсудили в Мособлизбиркоме. Участники круглого стола генерировали идеи с помощью нейросетей: писали сценарии, придумывали проекты для вовлечения молодежи в выборы.