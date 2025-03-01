Последствия скандала в Белом доме? В России заработал YouTube

Baza: пользователи Ростелекома и МТС сообщили, что YouTube заработал без VPN

В России пользователи нескольких сотовых операторов сообщили, что YouTube на их устройствах начал работать без перебоев, причем без VPN. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Пользователи Ростелекома, МТС и Билайна сообщили, что YouTube «работает без торможения». Журналист Baza проверила работу видеохостинга, отметив, что действительно все в порядке.

«В приложении летает, все превью прогружаются моментально, такого вообще не было несколько лет», — заявила она.

При этом часть опрошенных каналом людей рассказала, что у них ничего не изменилось. В частности, ничего в этом плане не изменилось в работе провайдера интернета и ТВ Дом.ру, а также у оператора Yota.

Telegram-канал предположил, что улучшение работы видеохостинга в России — это «последствия перепалки в Белом доме».

До этого появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский поругался на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, причем их перепалка попала в прямой эфир.

Ранее россияне столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов.