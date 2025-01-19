Пользователи TikTok в России пожаловались на сбои в работе соцсети

Российские пользователи TikTok утром 19 января пожаловались на сбои в работе видеоплатформы. Об этом сообщил сервис DownDetector.
За час поступило более тысячи жалоб на сбой работы мобильного приложения и сайта. Больше всего сообщений было из Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, Приморского края и Удмуртии.
TikTok прекратил работу на территории США и исчез из магазина приложений App Store. Владеющая сервисом компания ByteDance отмечала, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность займется вопросом восстановления доступа к соцсети.
Днем ранее Верховный суд США признал соответствующим Конституции страны закон о возможности запрета сервиса коротких видео TikTok в стране. При этом документ не предполагал мгновенной блокировки ресурса.
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