Пользователи TikTok в России пожаловались на сбои в работе соцсети

DownDetector: более тысячи жалоб на сбои в TikTok зафиксировали в России

Российские пользователи TikTok утром 19 января пожаловались на сбои в работе видеоплатформы. Об этом сообщил сервис DownDetector .

За час поступило более тысячи жалоб на сбой работы мобильного приложения и сайта. Больше всего сообщений было из Нижегородской, Свердловской и Тверской областей, Приморского края и Удмуртии.

TikTok прекратил работу на территории США и исчез из магазина приложений App Store. Владеющая сервисом компания ByteDance отмечала, что избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность займется вопросом восстановления доступа к соцсети.

Днем ранее Верховный суд США признал соответствующим Конституции страны закон о возможности запрета сервиса коротких видео TikTok в стране. При этом документ не предполагал мгновенной блокировки ресурса.