TikTok заблокировали в США

TikTok стал недоступен в США, приложение исчезло из App Store

Приложение социальной сети TikTok для смартфонов перестало открываться у пользователей в США. Оно исчезло из магазина приложений App Store.

Пользователи TikTok в США ранее начали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в стране.

В соцсети X пользователи TikTok стали публиковать скриншоты из приложения с уведомлением от компании ByteDance.

«В США приняли закон, который запретил работу TikTok. К сожалению, на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность будет работать над восстановлением доступа», — отметили в компании.

Вступающий в должность с 20 января Трамп отмечал, что сам примет решение по судьбе TikTok.