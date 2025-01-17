Верховный суд США поддержал бан TikTok

Верховный суд США признал соответствующим Конституции страны закон о возможности запрета сервиса коротких видео TikTok в стране. Об этом сообщил телеканал NBC News .

Инстанция оставила без изменений решение апелляционного суда по округу Колумбия по этому вопросу, 19 января закон вступит в силу. При этом документ не предполагает немедленной обязательной блокировки сервиса.

Закон о защите американцев от подконтрольных иностранным странам приложений приняли в США несколько месяцев назад. Документ предписывает, чтобы владеющая TikTok китайская компания ByteDance продала свои доли к воскресенью, за день до инаугурации президента Дональда Трампа. Если этого не произойдет, то платформу теоретически могут запретить в США.

Ранее стало известно, что Трамп после вступления в должность подпишет указ о приостановке действия закона о блокировке видеосервиса на срок до 90 дней.