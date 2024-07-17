Пользователи Telegram пожаловались на сбои

Десктопное приложение мессенджера Telegram начало работать со сбоями. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector . Пользователи пожаловались, что у них перестало открываться приложение, а также не грузятся фотографии и видео.

Судя по опубликованной карте, с проблемами в работе столкнулись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Половина жалоб связана с работой приложения, 40% пользователей не смогли подключиться к серверу, у остальных не получилось авторизоваться.

В последний раз сбой в работе мессенджера Telegram в России произошел в начале июля. С жалобами на работу приложения обратились пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Липецка и Алтайского края.

За последние три месяца популярное приложение стало чаще работать с задержками. Самый масштабный сбой произошел 8 июня, когда Telegram прекратил работать на несколько часов по всему миру.