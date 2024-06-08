Массовый сбой произошел в работе Telegram

Фото: Freepik

Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

«Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram», — указали в сообщении.

По данным ресурса, что сбои зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке, Таганроге и Алтайском крае.

Это уже шестой массовый сбой в работе мессенджера за три месяца. В последний раз это произошло 2 апреля. Аналогичный сбой наблюдался и после теракта в «Крокусе». Пользователи также пожаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте