Массовый сбой произошел в работе Telegram
Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
«Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram», — указали в сообщении.
По данным ресурса, что сбои зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке, Таганроге и Алтайском крае.
Это уже шестой массовый сбой в работе мессенджера за три месяца. В последний раз это произошло 2 апреля. Аналогичный сбой наблюдался и после теракта в «Крокусе». Пользователи также пожаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов.