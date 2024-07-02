Сбой произошел в работе Telegram в России

В работе Telegram произошел сбой при загрузке сообщений

Фото: Freepik

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений, сообщили на сайте DownRadar.

Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram в первых числах июня. Проблемы с доступом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Алтайском крае.

Из отходов в доходы. Как проект студентов подмосковного ГГТУ сможет повысить урожайность культур

Визит к Минотавру. О чем Орбан говорил с Зеленским

«Это уже классика». Хозяин пумы из Кунцева ответил на публикации о драке с собакой

Российские войска готовятся взять Торецк. История угольного сердца Донбасса

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте