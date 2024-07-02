В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений, сообщили на сайте DownRadar.
Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram в первых числах июня. Проблемы с доступом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Алтайском крае.
Заместители главы Химок проконтролировали содержание микрорайонов
Сбой произошел в работе Telegram в России
Акцию «Внимание пешеход» провели в детском лагере в Истре
Жители Истры почтили память ветеранов боевых действий на Аллее Славы
Лукашенко предупредил о новой глобальной катастрофе
Карусель в Ногинске стала самой посещаемой в Подмосковье за неделю
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте