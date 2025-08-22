Пользователи пожаловались на сбои в работе «Госуслуг»

В работе портала «Госуслуги» днем 22 августа произошел кратковременный сбой. Как следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу сайтов, пик обращений пришелся на 12:50 по московскому времени.

Пик обращений пришелся примерно на 13:00–14:00 по московскому времени. За последний час зафиксировано 182 обращения, за сутки — 1222.

Чаще всего пользователи сообщали о сбое сайта (47 процентов), а также о проблемах с личным кабинетом (22 процентов) и мобильным приложением (20 процентов). Больше всего трудностей возникло у владельцев устройств на Android (46 процентов обращений) и iOS (26%). Еще 22 процента жалоб поступило от пользователей Windows.

Сообщения о проблемах приходят от клиентов разных интернет-провайдеров: крупнейшие доли — 25 процентов и 21,4 процента, остальные распределились равномерно.

Пользователи пишут о невозможности войти в сервис, открытии сайта и сбоях при доступе к личному кабинету.

В июле также сообщалось о массовом сбое в работе портала «Госуслуги».