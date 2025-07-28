Массовый сбой произошел на портале «Госуслуги»

Россияне массово пожаловались на сбой в работе «Госуслуг»

В работе портала «Госуслуги» произошел массовый сбой. Такие данные привел сервис Downdetector.

Жители нескольких регионов сообщили о нестабильной работе как сайта, так и мобильного приложения. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Свердловской области.

Пользователи пожаловались на сбой личного кабинета, сервиса и оповещений.

Утром стало известно о сбое в работе информационных систем «Аэрофлота». По данным Генпрокуратуры, причиной этому стала хакерская атака. Уголовное дело завели о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Ранее сообщалось об отмене более 40 рейсов «Аэрофлота». Перевозчик пообещал провести возврат денег или переоформление билета в течение 10 дней.