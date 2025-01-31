Пользователи китайского чат-бота DeepSeek пожаловались на сбои

В работе китайского чат-бота DeepSeek зафиксировали сбои. Это следует из данных сервиса Downdetector .

Больше всего на работу чата жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской, Московской и Новгородской новостей.

Также сегодня сбой случился в работе «Ростелекома». Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования сообщил о волне жалоб от абонентов. Вероятной причиной стала проблема в инфраструктуре компании.

Несколько дней назад масштабный сбой произошел во всем Рунете. На ошибки пожаловались пользователи Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «ВКонтакте» и других сайтов. Больше всего неполадок зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском крае.