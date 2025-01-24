Масштабный сбой произошел в Рунете
«Сбой.рф»: 24 января возникли проблемы с работой сервисов Рунета
Пользователи пожаловались на нестабильную работу «МегаФона», Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «ВКонтакте» и других сайтов и платформ. Об этом сообщил сайт "Сбой.рф".
Больше всего жалоб поступило на «МегаФон». Неполадки чаще всего зафиксируются в Москве (39%), Петербурге (10%), Самарской (9%), Новосибирской (7%) областях, а также в Краснодарском крае (5%).
«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 24 января 2025 [года], наблюдаются проблемы или сбой у „МегаФона“», — отметили в сервисе.
Число жалоб на мессенджер Telegram достигло 2,3 тысячи, а на оператора Yota — 1,8 тысячи. О сбоях в работе МТС сообщили более тысячи пользователей.
Ранее у россиян возникли проблемы с мессенджером Telegram. Некоторые пользователи на территории России не могли отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Также регистрировались сложности со входом в «Личный кабинет».