В работе «Ростелекома» произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора зафиксировал всплеск жалоб абонентов «Ростелекома» на работу оператора. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Вероятной причиной стал сбой в инфраструктуре компании.

«ЦМУ ССОП с 10:45 фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО „Ростелеком“. По предварительным данным, причина в сбое на инфраструктуре оператора связи», — заявили в Роскомнадзоре.

В середине января видеосервис YouTube заработал в России после масштабного сбоя в Рунете. Сайт стал снова открываться как с мобильной, так и десктопной версии. Скорость работы позволяет загружать и просматривать видеоролики. Однако позднее он опять стал недоступным для россиян.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube.