Подорожают не все модели iPhone? Поклонников Apple в России успокоили

Дефицит микросхем памяти, от которого пострадала корпорация Apple, произошел из-за развития технологий искусственного интеллекта. Некоторые модели iPhone вырастут в цене, но в ближайшие годы ситуация может стабилизироваться. Об этом в эфире 360.ru сообщил It-эксперт, ведущий YouTube-канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

«Если мы говорим о грядущих iPhone, то там аналитики прогнозируют подорожание базовой модели условно уровня обычного iPhone 17 на 100 долларов, более крутые версии — на 200 долларов», — сказал он.

Расходы Apple на производство электроники выросли, по информации Корнейчука, из-за дефицита микросхем памяти. Последний возник из-за развития ИИ, для обучения которого тоже нужны эти комплектующие.

Он не исключил, что ситуация стабилизируется в течение нескольких лет. Пока же россияне предпочитают экономить на технике.

Более подробно о грядущем подорожании продукции Apple можно узнать в материале 360.ru.