Половина россиян признала искусственный интеллект умнее себя

Более половины россиян — 54% — признали искусственный интеллект умнее себя. Об этом рассказала РИА «Новости» HR-директор MWS AI Анастасия Зальцман по итогам опроса, в котором участвовали 1100 человек старше 18 лет.

Из них 41% респондентов отметил небольшое превосходство нейросетей, 13% — значительное. Еще 29% верят в собственное интеллектуальное лидерство, а 17% ставят себя и ИИ на одну ступень.

Молодые люди чаще других считают нейросети умнее: среди 18–24-летних так думают 64%, среди 25–34-летних — 58%. Среди опрошенных старше 65 лет этот показатель ниже — 44%. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин: 59% против 50%.

Три четверти участников опроса уверены, что ИИ справляется с практическими задачами не хуже человека. Когда нейросеть выигрывает, 80% реагируют спокойно, расстраиваются только 13%.

«Мне кажется, мы уже перешли от стадии „бояться или нет“ к стадии „как использовать“. А ключевой вопрос ближайших лет — гибридный интеллект: как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом, целеполаганием и ответственностью за результат», — отметила Зальцман.

Сегодня каждый пятый блогер стал использовать нейросети при создании контента.