Песков рассказал о контактах с Telegram по вопросам восстановления доступа

Россия продолжает контактировать с Telegram, чтобы восстановить доступ к мессенджеру. Однако пока большой активности с его стороны нет. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Большой активности со стороны представителей Telegram нет», — подчеркнул он.

Ранее ссылки формата t.me перестали открываться в браузерах по всему миру. При этом сбой не был никак связан с блокировками с российской стороны. Адрес больше не работает из-за ограничений доменной зоны, которая принадлежит Черногории.

В июле во Франции основателя мессенджера Павла Дурова допросили уже в четвертый раз. Защита предпринимателя не увидела доказательств вины спустя почти два года.