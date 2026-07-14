Ссылки Telegram формата t.me перестали работать в браузерах по всему миру

По всему миру перестали работать короткие ссылки Telegram в формате t.me. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса WhoIs.

Короткие ссылки на каналы, профили и чаты перестали открываться в браузерах. При этом сбой никак не связан с блокировками Роскомнадзора или российских провайдеров.

Короткие адрес мессенджера перестал работать из-за ограничений со стороны оператора доменной зоны .me, принадлежащей Черногории. Домен отключили от глобальной системы DNS, присвоив ему статус serverHold.

При этом короткие ссылки продолжили открываться внутри приложения мессенджера. Кроме того, в штатном режиме работают домен telegram.me, который находится в той же доменной зоне и у того же регистратора, а также сайт telegram.org.

Ранее во Франции уже в четвертый раз допросили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова по делу Telegram.