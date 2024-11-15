Песков объяснил, с чем связана проблема с работой YouTube

Песков: проблемы с работой YouTube связаны с позицией Google

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Проблемы с работой YouTube в России связаны с тем, что владелец — компания Google — не выполняет законы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировал ТАСС.

«Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», — пояснил он.

Эти проблемы связны с тем, что Google «не хочет выполнять российские законы», хотя компания обязана это делать. Президент Владимир Путин обещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube. Об этом глава государства сообщил на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. В этот же день видеохостинг внезапно возобновил работу у всех операторов связи. При этом некоторые пользователи заметили, что при подключении к Wi-Fi YouTube по-прежнему не работает.

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