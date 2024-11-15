Песков объяснил, с чем связана проблема с работой YouTube

Проблемы с работой YouTube в России связаны с тем, что владелец — компания Google — не выполняет законы РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировал ТАСС .

«Позиция хозяина этого сервиса направлена на то, чтобы не выполнять соответствующие законы РФ. Не выполняя законы, соответственно, компания не меняет, не обновляет необходимое оборудование. Во многом есть такие проблемы», — пояснил он.

Эти проблемы связны с тем, что Google «не хочет выполнять российские законы», хотя компания обязана это делать. Президент Владимир Путин обещал разобраться в ситуации с замедлением YouTube. Об этом глава государства сообщил на встрече с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. В этот же день видеохостинг внезапно возобновил работу у всех операторов связи. При этом некоторые пользователи заметили, что при подключении к Wi-Fi YouTube по-прежнему не работает.