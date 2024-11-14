YouTube внезапно «ожил» у всех операторов связи

Baza: YouTube начал работать у всех российских операторов связи

Российские пользователи YouTube сообщили о возобновлении работы видеохостинга у всех операторов связи, сообщил Telegram-канал Baza . Некоторые юзеры отметили, что при подключении к Wi-Fi сервис по-прежнему не работает.

Возобновление работы подтвердил и сайт Globalcheck.

По данным Baza, YouTube пока не работает у абонентов Ростелекома.

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров встретился с президентом Владимиром Путиным. По словам режиссера, глава государства пообещал «разобраться» в ситуации с замедлением YouTube. Сам Шахназаров назвал не имеющими смысла санкции в отношении видеохостинга.