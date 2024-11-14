YouTube внезапно «ожил» у всех операторов связи

Российские пользователи YouTube сообщили о возобновлении работы видеохостинга у всех операторов связи, сообщил Telegram-канал Baza. Некоторые юзеры отметили, что при подключении к Wi-Fi сервис по-прежнему не работает.
Возобновление работы подтвердил и сайт Globalcheck.
По данным Baza, YouTube пока не работает у абонентов Ростелекома.
Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров встретился с президентом Владимиром Путиным. По словам режиссера, глава государства пообещал «разобраться» в ситуации с замедлением YouTube. Сам Шахназаров назвал не имеющими смысла санкции в отношении видеохостинга.
«Мы доигрались». Украинский военный признал, что Россия освободит Купянск
Толпа подростков пришла на «стрелку» у школы в Балашихе и устроила драку
Сбер с 15 ноября повысит ставки по базовым ипотечным программам на 3,5%
Украине предрекли судьбу послевоенной Германии
Россия начнет закупать иностранную картошку
Депутат Госдумы Алла Полякова встретилась с жителями деревни Голубое
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте