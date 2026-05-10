Первый частный космодром в России начнут построить в Приморье

Уже в этом году в Приморском крае планируют начать строительство первого частного космодрома в России. Об этом сообщила пресс-служба частной космической компании Space Energy.

Космодром получит название «Приморский». С него компания собирается запускать сверхлегкую ракету-носитель «Орбита», которая сможет вывести до 250 килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 килограммов — на солнечно-синхронную.

«Создание частных космодромов — это мировая тенденция. Россия как страна-первооткрыватель в космосе не должна оставаться в стороне от этих процессов», — сказал генеральный директор Space Energy Георгий Емелин.

Он добавил, что собственный стартовый комплекс стал для компании стратегическим решением. В Space Energy пояснили, что выбрали Приморье из-за удобного расположения для запусков. Также там можно обеспечить безопасные районы падения ступеней над морем.

На космодроме планируют построить несколько стартовых столов. В будущем проект могут использовать не только для собственных запусков, но и для коммерческих, научных и технологических миссий других заказчиков.

