Жители Канады приняли след от ракеты Маска за корабль пришельцев

Жители Канады заметили в небе яркий конусообразный объект и приняли его за НЛО. О столкновении фантазий с наукой рассказала газета New York Post .

Необычное явление местные жители наблюдали вечером 5 мая над провинцией Британская Колумбия. Они немедленно начали публиковать фотографии и видео в соцсетях. Многие предположили, что в небе появился корабль пришельцев, что не на шутку их встревожило.

Позже ученые объяснили, что канадцы, вероятнее всего, наблюдали так называемый эффект медузы после запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Пуск прошел в Калифорнии, а необычный объект появился в небе над Канадой примерно через час.

Астрономы пояснили, что выхлоп от сгоревшего ракетного топлива сформировал облако в верхних слоях атмосферы. Его освещали солнечные лучи, хотя для наблюдателей на земле солнце уже зашло, из-за чего в небе возник яркий светящийся силуэт.

